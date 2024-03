LPI-G: Versuchter Diebstahl von Holz

Greiz (ots) - Greiz. Am 13.03.2024 gegen 18:25 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz in der Pohlitzer Straße, Greiz einen 45-jährigen PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest zeigte dieser einen Wert von 1,19 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ...

mehr