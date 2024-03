Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwarze Simson S51 gestohlen

Gera (ots)

Gera: Damit hatte der 18-Jährige sicherlich nicht gerechnet, als er gestern Nachmittag (13.03.2024), gegen 16:00 Uhr mit seiner Simson wegfahren wollte. Denn als er sich zu seinem Zweirad begab, welches er am Morgen bei dem Unterstand einer Schule in der Langestraße in Gera abgestellt hatte, war dieses schlichtweg nicht mehr da. Offensichtlich fiel die schwarze S51 trotz guter Sicherung ein paar Dieben zum Opfer. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Fall (Bezugsnummer 0067595/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

