LPI-G: Streit endet mit Ermittlungsverfahren der Polizei

Gera: Zwei Männer (30, 32) gerieten gestern Abend (12.03.2024), kurz vor 18:00 Uhr in der Straße Sorge derart in Streit, dass die Polizei nunmehr die Ermittlungen aufnahm. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr der unter Drogeneinfluss stehende 30-Jährige mit einem Fahrzeug die besagte Straße (Fußgängerzone), wobei er auf seinen Kontrahenten zufuhr, ohne langsamer zu werden. Trotz Seitensprung konnte eine Kollision nicht verhindert werden, so dass der 32-Jährige leicht am Bein verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung war zum Glück nicht notwendig. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde in der Folge sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Für sein Verhalten muss sich der Mann nun strafrechtlich verantworten. (RK)

