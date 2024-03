LPI-G: Einbruch in Firma

Gera (ots) - Gera. Eine bislang unbekannte Frau hielt sich am gestrigen Dienstag (12.03.2024, 16:00 Uhr) in einem Ladenlokal für Bekleidung an der Sorge auf und begann, Waren scheinbar unbemerkt zu verstauen. Als dies eine Mitarbeiterin jedoch bemerkte, sprach Sie die Frau auf Ihr Verhalten an. Anstatt einzulenken, ging die Täterin in Angriff über und schlug mit einem gefüllten Beutel auf die Angestellte ein, dass diese kurzzeitig zusammenbrach. Diesen Moment nutzte die ...

