Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestohlener Spielzeugautomat aufgefunden

Greiz (ots)

Auma. Am 12.03.2024 gegen 17:30 Uhr teilte ein 66-jähriger Mann mit, dass er soeben beim Spazieren in einem Wald bei Auma einen Spielzeugautomaten aufgefunden habe. Der im Wald liegende Automat wurde gewaltsam geöffnet und der Inhalt sowie das Geld aus der Kassette entwendet. Der Automat wurde zwischen dem 27.02.2024 und dem 12.03.2024 von seinem Standort am Markt in Auma entwendet und von den Tätern augenscheinlich in das Waldstück verbracht. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter Angabe der Bezugsnummer 0066574/2024. Zu erreichen ist die Polizei Greiz unter der Telefonnummer 03661/6210. <BF>

