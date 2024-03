Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Ladenlokal

Gera (ots)

Gera. Eine bislang unbekannte Frau hielt sich am gestrigen Dienstag (12.03.2024, 16:00 Uhr) in einem Ladenlokal für Bekleidung an der Sorge auf und begann, Waren scheinbar unbemerkt zu verstauen. Als dies eine Mitarbeiterin jedoch bemerkte, sprach Sie die Frau auf Ihr Verhalten an. Anstatt einzulenken, ging die Täterin in Angriff über und schlug mit einem gefüllten Beutel auf die Angestellte ein, dass diese kurzzeitig zusammenbrach. Diesen Moment nutzte die Täterin, um unerkannt und samt Beute, aus dem Geschäft zu flüchten. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls wurden eingeleitet und Zeugen werden gebeten, sich bei der Geraer Kripo (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0066503 zu melden. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell