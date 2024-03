Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Lkw

Gera (ots)

Gera: Mehrere Streifenwagen rückten heute Morgen (14.03.2024), gegen 05:40 Uhr in die Siemensstraße / Berliner Straße aus, da es hier zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Lkw kam. Zudem wurde bekannt, dass Lkw die Unfallstelle pflichtwidrig verließ. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr der Lkw die Siemensstraße / Berliner Straße stadteinwärts und fuhr aus bislang unbekannter Ursache über die bauliche Mittelabtrennung der Straße. Hierbei stieß er gegen einen Laternenmast und kollidierte mit einem in stadtauswärtsfahrenden Pkw Opel. Anschließend verließ er die Unfallstelle. Der Laternenmast selbst blieb über der Fahrbahn liegen, so dass diese voll gesperrt wurde. Die 23-jährige Opelfahrerin kam verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallermittlungen konnte der Lkw (Fahrer 63) im Bereich Gera-Liebschwitz gestellt werden. Auch für ihn wurde ein Rettungswagen angefordert, welcher den 63-Jährigen ins Krankenhaus brachte.

Warum es letztlich zum Unfallgeschehen kam, wird derzeit ermittelt.

Gegen 07:45 Uhr konnte die Siemensstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Aufgrund der Straßensperrung kam es zur Staubildung. (RK)

