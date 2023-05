Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 120 vom Montag, 01. Mai 2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten:

Gangelt-Mindergangelt - versuchter Kfz-Diebstahl

Am 30.04.2023, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 19:00 Uhr, drangen Unbekannte in ein auf dem Parkplatz eines Wildparkes abgestelltes Wohnmobil ein und versuchten dieses zu entwenden. Der Versuch misslang und die Täter konnten sich unerkannt entfernen.

Wegberg-Rödgen, Hessenfeld - Einbruch

Am Nachmittag des 30.04.2023 drangen Einbrecher durch ein gekipptes Badezimmerfenster in das Gebäude einer Wohngruppe ein, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld. Im Nahbereich wurden durch einen Zeugen zwei verdächtige Personen beobachtet, die jedoch nicht mehr angetroffen werden konnten. Beide wurden als männlich, zwischen 18 und 20 Jahren alt beschrieben. Eine Person hatte einen Schnurrbart und dunkle Haare. Er trug eine graue Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. Die zweite Person konnte nicht näher beschrieben werden.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten:

Waldfeucht-Haaren, K5

Am 01.05.2023, um 01:15 Uhr befuhr ein 49jähriger Pkw-Fahrer aus Übach-Palenberg die Kreisstraße 5 aus Haaren kommend in Richtung Brüggelchen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Heinsberg eingeliefert.

