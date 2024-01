POL-PPTR: Fahrzeugkorso und Kundgebung in Trier

Wasserliesch (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, den 25. Januar 2024, zwischen 11 Uhr und 18:30 Uhr, in ein Wohnhaus In der Olk in Wasserliesch ein. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Balkonfenster des Anwesens. Nachdem die Einbrecher das Haus nach Beute durchsucht hatten, konnten diese unerkannt flüchten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten ...

