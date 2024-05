Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag um 14:10 Uhr kam es auf der Franzstraße zu einem Unfall mit Verletzten.

Eine 76-Jährige aus Dortmund war mit ihrem Auto in Richtung Recklinghäuser Straße unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam es dann zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 35-Jährigen aus Dortmund. Durch den Unfall wurde die 35-Jährige und ihr 39-jähriger Beifahrer aus Dortmund leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 40 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell