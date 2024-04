Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Ladendiebstahl festgenommen

Euskirchen (ots)

Am 9. April kam es um 20.49 Uhr in einem Supermarkt in der Billiger Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl.

Ein 38-Jähriger beabsichtigte an der Kasse lediglich Kleinigkeiten zu bezahlen. Auf Nachfrage einer Mitarbeiterin, in seinen Rucksack zu schauen, öffnete er diesen. Im Rucksack befanden sich fünf Pakete Kaffee.

Im Rahmen der Personenabfrage wurde festgestellt, dass gegen den Euskirchener ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem Diebstahl vorlag.

Der Mann wurde festgenommen und auf die Polizeiwache Euskirchen gebracht. Am heutigen Mittwoch (10. April) wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell