POL-EU: Mehrere Reifen zerstochen

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (9. April) kam es gegen 14 Uhr zu einem versuchten Diebstahl auf einem Friedhof in der Frauenberger Straße in Euskirchen. Eine 63-jährige Euskirchenerin legte ihre Handtasche während der Grabpflege auf das Grab. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer nahm die Tasche an sich und fuhr davon. Die 63-Jährige und der Friedhofsgärtner, der den Diebstahl gesehen hatte, liefen dem Mann ...

