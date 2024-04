POL-EU: Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres

Bad Münstereifel (ots) - Ein in der Trierer Straße installierter AED wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (5. April) entwendet und aus dem Wandkasten entfernt. Der Wandkasten wurde durch einen Zeugen in den Morgenstunden am 6. April leer und geöffnet vorgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

