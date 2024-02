Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Tageswohnungseinbrecher stehlen Bargeld

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 10.00 und 11.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Schillerstraße ein. Der oder die Unbekannten brachen durch die Garage in das Haus ein und stahlen nach ersten Feststellungen Bekleidung und Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die 02162/377-0. /wg (113)

