Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Unfall mit drei Beteiligten und vier Verletzten

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstag gegen 12.40 Uhr war ein 92-jähriger Autofahrer aus St. Tönis auf der Straße Biwak in Richtung Krefelder Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung standen ein 35-jähriger Autofahrer aus St. Tonis und eine 30-jährige Radfahrerin aus St. Tönis. In dem Fahrradanhänger saßen zwei drei und sechs Jahre alten Kinder. Der 92-Jährige fuhr aus bisher unklaren Gründen mit geringer Geschwindigkeit auf das Auto des 35-Jährigen auf und schon diesen dadurch gegen den Fahrradanhänger. Die 30-Jährige stürzte in der Folge. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurden die beiden Kinder und der 92-jährige Autofahrer. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, mögen sich bitte über die 02162/377-0 melden. /wg (112)

