Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Randalierer in Großrosseln

Großrosseln (ots)

Am Freitag den 02.02.2024 fiel ein Anfang 30-jähriger Mann aus Großrosseln gleich zwei Mal auf. Zunächst wurde gegen 17:00 Uhr eine männliche Person gemeldet, welche in einer Kneipe randalieren, Flaschen auf den Boden werfen und andere Gäste belästigen würde. Grund hierfür sei gewesen, dass dem alkoholisierten Mann das Abspielen seiner eigenen Musik mit einer mitgebrachten Musikbox von der Wirtin untersagt wurde. Der Mann konnte von einem Einsatzkommando der Polizei Völklingen wenig später unweit der Kneipe angetroffen werden, als er sich bereits von dieser entfernte. Ihm wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Bereits wenig später, gegen 17:40 Uhr, ging erneut eine Meldung ein, dass sich der Mann wieder in die Kneipe begeben und dort einen 66-jährigen Gast angegriffen habe. Beim wiederholten Erscheinen der Polizei wurde der Störer durch den Geschädigten, sowie weitere Zeugen auf dem Boden vor der Kneipe fixiert. Er hatte wohl kurz vorher dem Geschädigten mehrfach mit der Musikbox auf den Kopf geschlagen, wodurch dieser glücklicherweise nicht verletzt wurde. Der Beschuldigte wurde nach der Sachverhaltsaufnahme in die Obhut seiner Eltern überstellt. Ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

