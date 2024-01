Feuerwehr München

FW-M: CO-Warner schlägt Alarm (Lochhausen)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Montag, 29. Januar 2024, 16.31 Uhr

Eschenrieder Straße

Am Montagnachmittag ist es in einem Einfamilienhaus zu einer erhöhten Ansammlung von Kohlenstoffmonoxid gekommen. Eine Bewohnerin wurde in eine Münchner Klinik transportiert.

Eine Rettungswagenbesatzung wurde aufgrund eines internistischen Notfalls im Haus gerufen. Kurze Zeit, nachdem die Besatzung das Gebäude betreten hatte, löste ihr CO-Melder einen Alarm aus. Das Team räumte umgehend das Haus und informierte die Feuerwehr.

Um den Ursprung der erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration festzustellen, begab sich ein Trupp ausgerüstet mit Atemschutz und einem Gasmessgerät in das Einfamilienhaus. Im Dachgeschoss stellten die Feuerwehrler eine hohe Konzentration von 300 ppm fest. Als Ursache vermuteten die Kräfte einen nicht mehr durchgängigen Kamin des Kachelofens. Um die CO-Konzentration im Haus zu senken, öffneten die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner die Türen und Fenster.

Da sich ein örtlicher Kaminkehrer nur wenige Straßen weiter befand, wurde dieser durch Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle geholt. Dieser räumte den Kamin und löste die Blockade. Als Ursache stellte sich ein großes, jedoch nicht mehr aktives Wespennest heraus.

Nachdem die Einsatzkräfte keine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration mehr messen konnten, durften die Bewohner wieder in das Einfamilienhaus zurückkehren.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell