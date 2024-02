Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 620

Völklingen (ots)

Am Freitag den 02.02.2024 ereignete sich auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis, ca. 300 Meter hinter der Anschlussstelle Völklingen-Wehrden, gegen 06:55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW den linken Fahrstreifen. Als dieser auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, wurde er von dem Unfallverursacher in grob verkehrswidriger Art und Weise über den rechten Fahrstreifen überholt, wobei es zum seitlichen Kontakt zwischen beiden PKWs kam. Der Verursacher flüchtete anschließend weiter in Richtung Saarlouis. Bei dem PKW des Verursachers soll es sich um eine weiße Limousine handeln, evtl. weißer Audi, welcher einen Streifschaden an der Fahrerseite aufweisen müsste. Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Wer Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen PKW machen kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel.: 06898/2020 in Verbindung setzten.

