POL-MI: Unfallflucht - Mutmaßlicher Unfallbeteiligter ermittelt

Porta Westfalica (ots) - In der Nacht zu Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in einen Kindergarten in der Möllberger Straße gemeldet. Bei der Durchsuchung des Gebäudes in Porta Westfalica-Holzhausen konnte Diensthund Tara einen 29-jährigen Mann stellen. So meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gegen 3.10 Uhr einen vermeintlichen Einbruch in die Kita "Zwergenland", woraufhin die Leitstelle mehrere ...

