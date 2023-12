Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diensthund stellt Einbrecher

Porta Westfalica (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in einen Kindergarten in der Möllberger Straße gemeldet. Bei der Durchsuchung des Gebäudes in Porta Westfalica-Holzhausen konnte Diensthund Tara einen 29-jährigen Mann stellen.

So meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gegen 3.10 Uhr einen vermeintlichen Einbruch in die Kita "Zwergenland", woraufhin die Leitstelle mehrere Streifenwagenbesatzungen entsandte. Die eintreffenden Polizisten konnten kurze Zeit später eine männliche Person im Gebäude feststellen. Daraufhin umstellten die Gesetzeshüter das Grundstück, bevor die Einrichtung von einer Hundeführerin mit Diensthund Tara sowie weiteren Kräften durchsucht wurde. Hierbei stießen die Einsatzkräfte in einem Spielzimmer auf den 29-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn fest.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass ein bestehender Haftbefehl gegen den 29-Jährigen vorlag. Nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt im Polizeigewahrsam, wurde der Mann aus Vechta mittlerweile zum Haftantritt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zu einem weiteren Einbruch in einen Kindergarten kam es in der Zeit Freitag, 16.30 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr in der Hackfeldstraße. Nachdem Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu der Kindertagesstätte "Kunterbunt" verschafft hatten, durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise hierzu bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660. Die Überprüfung von Tatzusammenhängen ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell