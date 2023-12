Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hinweis auf eine leblose Person im Wasser - Suche von Polizei und Feuerwehr ergebnislos beendet

Porta Westfalica, Minden (ots)

Am Mittwochmittag sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an die Weser gerufen worden.

So wählte eine Frau gegen 12.30 Uhr den Notruf und teilte mit, vom Bahnhof Porta Westfalica aus eine mutmaßlich in der Weser treibende, leblose Person gesehen zu haben. Kurz darauf teilten weitere Passanten ebenfalls in Porta Westfalica ähnliche Beobachtungen mit.

Zwischenzeitlich waren die Einsatzkräfte bereits an die Weser geeilt. Zudem forderte man Polizeihubschrauber aus Dortmund und Hannover an, um die Suchmaßnahmen aus der Luft zu unterstützen. Dies galt auch für einen zufällig im hiesigen Bereich fliegenden Hubschrauber der Luftrettung. Kräfte der Feuerwehr hielten von mehreren Booten aus auf der Weser Ausschau. Beamte der Polizei und der Wasserschutzpolizei nahmen von den hiesigen Brücken das deutlich schneller als üblich fließende Gewässer in Augenschein. Gegen 14 Uhr wurden die Suchmaßnahmen zunächst ergebnislos abgebrochen.

In diesem Zusammenhang wiederholt die Polizei noch einmal die bereits herausgegebene Warnung der Behörden sich dem Hochwasserbereich zu nähern und bittet darum, abgesperrte Bereiche nicht zu betreten, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. Gleiches gilt für Wassersportler: Auch sie sollten aktuell auf Grund der Hochwasserlage auf Sport auf den Flüssen verzichten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell