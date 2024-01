Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 15-Jähriger stiehlt Auto und macht eine Spritztour

Völklingen-Ludweiler (ots)

Gestern Abend, gegen 22:00 Uhr, kam es im Bereich der Warndthalle zunächst zu einem Diebstahl eines VW Golfs. Der braune Wagen war zuvor auf dem Parkplatz vor der Halle abgestellt. Gegen 02:20 Uhr heute Morgen wurde nun der Polizei mitgeteilt, dass ein VW Golf in der Karlsbrunner Straße hin und her gefahren werde. Möglicherweise sei der Fahrer betrunken. Der Wagen, bei dem es sich um den zuvor gestohlenen braunen VW Golf handelte, konnte schließlich in der Schulstraße angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 15-Jähriger. Neben dem Jugendlichen befanden sich noch ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger im Wagen. Die Minderjährigen hatten sich am Vorabend in die Umkleidekabinen der Warndthalle mit der Absicht begeben, Wertgegenstände/Bargeld zu entwenden. Bei der Durchsuchung der Kleider war ihnen der Fahrzeugschlüssel des VW Golf in die Hände geraten. Kurzentschlossen wurde eine Spritztour in Ludweiler organisiert. Die Fahrzeuginsassen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der VW Golf konnte seinem Besitzer zurückgegeben werden. Zeugen zu dem Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell