Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannte entwenden Möbelstücke bei einem Umzug

Püttlingen (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am letzten Sonntag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Ismertstraße. Nachdem ein 28-jähriger Mann, der gerade dabei war umzuziehen, mehrere Möbelstücke auf dem Gehweg vor seiner neuen Wohnung abgestellt hatte, wurden diese von zwei unbekannten Männern in einen dunklen Audi Kombi eingeladen. Im Anschluss fuhren die beiden Männer davon. Ob diese das TV-Board, den Tisch und den Schrank für Sperrmüll hielten, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu dem dunklen Audi und den beiden Männern erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

