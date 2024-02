Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Optiker-Laden

Völklingen (ots)

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht vom letzten Dienstag auf Mittwoch in der Marktstraße. Ein bislang unbekannter Täter drückte zunächst ein herabgelassenes Rolltor eines Optiker-Ladens nach oben und verschaffte sich dann gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Anschluss wurden zahlreiche Brillengestelle aus der Auslage, ein Bildschirm, Putzmittel, Druckerpapier und ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell