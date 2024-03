Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Mülltonnen vor Mehrfamilienhaus in Wehringhausen in Brand gesetzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten am frühen Montagmorgen (04.03.2024) in Wehringhausen zwei Mülltonnen in Brand. Gegen 03.15 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei die Meldungen über die brennenden Behälter vor einem Mehrfamilienhaus in der Buscheystraße ein. Die Beamten der Feuerwehr löschten die Mülltonnen. Es wurde niemand verletzt. Die Kripo ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

