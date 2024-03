Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert vor Kiosk in der Innenstadt und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Samstag (02.03.2024) auf Sonntag in der Innenstadt einen 52-jährigen Mann in Gewahrsam, der vor einem Kiosk randalierte. Gegen 01.00 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über den Mann ein, der sich immer wieder vor den Laden am Graf-von-Galen-Ring legte und laut schrie. Als die Beamten dem augenscheinlich alkoholisierten Mann aufhelfen wollten, zog dieser der Arme zurück und reagierte aggressiv. Einem Platzverweis kam der 52-Jährige nicht nach. Er lief mit erhobenen Fäusten auf die Polizeibeamten zu, die den Randalierer überwältigen und ihm Handschellen anlegten. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam. (sen)

