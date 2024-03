Polizei Hagen

POL-HA: Vier Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß auf Emst

Hagen-Emat (ots)

Vier Personen wurden am Samstagnachmittag (02.03.2024) bei einem Verkehrsunfall auf Emst leicht verletzt. Gegen 17.50 Uhr wollte ein 43-jähriger Autofahrer mit seinem grauen Mercedes von der Straße Zur Hünenpforte aus nach links auf die Auffahrt der Autobahn 45 abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei den entgegenkommenden Cupra eines 31-jährigen Mannes. Bei dem anschließenden Frontalzusammenstoß der beiden Autos wurden die beiden 13-jährigen Mitfahrer in dem Mercedes sowie der Cupra-Fahrer und dessen 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten die Autobahnauffahrt kurzzeitig sperren. Die beiden PKW wurden bei dem Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell