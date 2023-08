Polizei Braunschweig

POL-BS: Mann durch Messerangriff verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, John-F.-Kennedy-Platz

23.08.2023, 13.30 Uhr

Täter nach Fahndungsmaßnahmen festgenommen

Am Mittwoch wurde in den Mittagsstunden ein 22-jähriger Braunschweiger durch einen Messerangriff verletzt. Zuvor soll der junge Mann in einer Straßenbahn mit einer anderen männlichen Person in Streit geraten sein. Nachdem man die Straßenbahn an einer Haltestelle am John-F-Kennedy-Platz verlassen habe, sollen sich die Streitigkeiten in einer körperlichen Auseinandersetzung fortgesetzt haben. Plötzlich habe der bis dahin unbekannte Mann ein Messer gezogen und damit auf den 22-Jährigen eingestochen. Anschließend sei der Täter in Richtung Lessingplatz geflüchtet.

Das Opfer wurde durch Stiche im Brustbereich verletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Nach Auskunft einer Ärztin besteht keine Lebensgefahr.

Aufgrund der Uhrzeit und der Örtlichkeit hatte die Auseinandersetzung und der anschließende Einsatz von Polizei und Rettungskräften erhebliche Außenwirkung.

Warum die beiden Männer in Streit gerieten, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise führten dann auf die Spur eines 17-Jährigen, der in Braunschweig lebt.

Nach Ermittlungen und intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Jugendliche am gestrigen Abend trotz Fluchtversuch in der Weststadt festgenommen werden.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig dauern die Ermittlungen der Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 17-Jährigen an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell