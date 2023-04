Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katalysator entwendet

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte entwendeten vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bad Langensalza in der Käthe-Kollwitz-Straße einen Katalysator. An einem geparkten Opel wurden die Leitungen abgetrennt und der Kat ausgebaut. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Unstrut-Hainich entgegen.

