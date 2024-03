POL-HA: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Haspe

Hagen (ots) - Am 01.03.2024 um 22.30 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW an der Düppenbeckerstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 18-jährige Autofahrer nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. (RK) Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de Homepage: ...

mehr