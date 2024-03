POL-HA: Drogenfahrt beendet

Hagen-Mitte (ots) - In der Bahnhofstraße weigerte sich ein 34-Jähriger am Donnerstag (29.02.) zunächst ein Hotel zu verlassen, anschließend griff er einen Mitarbeiter an. Um 16.30 Uhr verständigte der 60-Jährige die Polizei und schilderte, dass der Hamburger eine Übernachtung in dem Hotel gebucht hatte. Er habe eigentlich bis 12 Uhr auschecken müssen, der Gast sei jedoch um 16 Uhr immer noch in dem Zimmer gewesen. ...

mehr