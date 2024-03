Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Eilpe

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstagabend (29.02.2024) in Eilpe zwei Personen leicht verletzt. Ein 40-jähriger Mann fuhr, gegen 18.20 Uhr, mit seinem Seat von dem Gelände einer Tankstelle an dem Übergang Frankfurter Straße / Eilper Straße. Er wollte in Richtung Stadthalle fahren und übersah dabei aus bislang ungeklärter Ursache den vorfahrtberechtigten BMW eines 37-jährigen Hageners. Es kam zur Kollision der beiden Autos, bei der beide Fahrer leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

