POL-HA: Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz - In Gespräch verwickelt und Geldbörse gestohlen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bislang unbekannte Trickdiebe verwickelten am Donnerstagnachmittag (29.02.2024) auf einem Supermarktparkplatz in Hohenlimburg eine 66-jährige Frau in ein Gespräch und stahlen ihre Geldbörse aus dem Auto. Gegen 12.30 Uhr lud die Hagenerin auf dem Parkplatz an der Bahnstraße ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres PKW. Dabei sprach sie ein unbekannter Mann an und wies sie auf einen frischen Schaden an der Front ihres Autos hin. Die 66-Jährige ließ sich den Schaden von dem Mann zeigen. Nach einem kurzen Gespräch ging der Unbekannte in Richtung der Herrenstraße weg. Anschließend stellte die Hagenerin fest, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche im Kofferraum gestohlen wurde. Ersten Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass der Unbekannte den Schaden an dem Auto der Frau zuvor selbst verursacht hatte, um sie in ein Gespräch verwickeln und ablenken zu können. Er wird als 45 bis 55 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Der Unbekannte hatte eine korpulente Statur, schwarze Haare und einen Backenbart. Außerdem war er dunkel bekleidet und hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

