POL-HA: Gemeinsame Nachtragsmeldung von Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt an 50-jähriger Frau in Schwelm in Untersuchungshaft

Hagen/Schwelm (ots)

Wie bereits berichtet, ist eine 50-jährige Frau am 28.02.2024 in Schwelm Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Eine Mordkommission des Hagener Polizeipräsidiums wurde eingesetzt. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen hat sich nun der Verdacht gegen den getrenntlebenden Ehemann der Getöteten erhärtet. Dieser konnte in der Nacht von Mittwoch (28.02.2024) auf Donnerstag durch die Polizei in Schwelm widerstandlos festgenommen werden. Der 48-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen Totschlags an. Die beim Opfer am 29.02.2024 durchgeführte Obduktion ergab, dass multiple Schnitt- und Stichverletzungen todesursächlich waren. Die Hintergründe der Tat und der genaue Tathergang sind Gegenstand der Ermittlungen. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sch)

