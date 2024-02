Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (28.02.) zog sich ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu, eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 14 Uhr fuhr eine 43-Jährige in der Bahnstraße mit ihrem Hyundai vom Parkplatz eines Supermarktes in den dortigen Kreisverkehr ein. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte sie dabei den 65-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Langenkampstraße unterwegs war und zu Boden stürzte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell