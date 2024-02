Polizei Hagen

POL-HA: Trickdieb verschafft sich unter Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 77-jährigen Frau

Hagen-Emst (ots)

Ein bislang unbekannter Trickdieb verschaffte sich am Mittwochmorgen (28.02.2024) unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 77-jährigen Frau auf Emst. Gegen 09.45 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür der Hagenerin im Zeppelinweg. Nachdem er sich als Sohn der Reinigungskraft ausgab, ließ die 77-Jährige den Unbekannten herein. Dieser ging zielstrebig in das Schlafzimmer der Wohnung und öffnete die Schränke. Die 77-Jährige schrie den Mann an und forderte ihn dazu auf, die Wohnung zu verlassen. Dies tat der Unbekannte sofort und ohne Tatbeute. Den Polizeibeamten sagte die Hagenerin, dass der Mann etwa 40 bis 50 Jahre alt war. Er trug eine graue Strickmütze, eine graue Jacke und eine graue Hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

