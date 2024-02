Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - 50-jährige Frau in Schwelm getötet

Hagen/Schwelm (ots)

Am Mittwochnachmittag (28.02.2024) ist eine 50-jährige Frau in Schwelm nach derzeitigem Ermittlungsstand Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Gegen 16.20 Uhr meldeten Anwohner in der Moltkestraße in Schwelm Rettungsdienst und Polizei über eine leblose Frau in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb die Frau am Auffindeort. Aufgrund der Gesamtumstände gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission des Hagener Polizeipräsidiums hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Weitere Auskünfte können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erteilt werden. (sch)

