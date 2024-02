POL-HA: Poller bei Unfall beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Dienstag, 27.02.2024, rief ein Ladendetektiv (54) gegen 13 Uhr die Polizei in die Elberfelder Straße. Dort hatte er zuvor einen 32-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft beobachtet. Der Mann nahm eine Jeanshose mit in eine Umkleidekabine und verließ wenig später das Geschäft. Die Hose befand sich nicht mehr in der Umkleidekabine. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den flüchtenden Dieb ...

