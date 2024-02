Polizei Hagen

POL-HA: Kontrolldruck am HBF bleibt hoch - Gemeinsamer Einsatz von Polizeisonderdiensten und Ordnungsamt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei

Hagen (ots)

Am gestrigen Dienstag (27.02.2024) fand erneut ein groß angelegter Kontrolleinsatz der Polizei Hagen und des Hagener Ordnungsamtes am Hauptbahnhof sowie in Altenhagen und Wehringhausen statt. Unterstützt wurden die Beamten dabei durch Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei. Die Polizeibeamten kontrollierten insgesamt über 80 Personen und etwa 40 Fahrzeuge. Dabei ahndeten sie unter anderem zwölf Verkehrsordnungswidrigkeiten, leiteten zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen erkannter Verstöße gegen das Waffengesetz ein, erteilten ein Bereichsbetretungsverbot und vollstreckten einen Haftbefehl. Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes ahndeten über 60 Verstöße im ruhenden Verkehr, führten elf Gewerbekontrollen durch, bei denen sie Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz ahndeten und leiteten drei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Urinierens in der Öffentlichkeit sowie des Wegwerfens von Zigarettenkippen ein. Durch bereits geplante Kontrolleinsätze wird auch in den kommenden Tagen und Wochen der Kontrolldruck am Hagener Hauptbahnhof sowie in den Stadtteilen Wehringhausen und Altenhagen hochgehalten. (sen)

