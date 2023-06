Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrkartenautomaten aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

Hiltrup/Bösensell (ots)

Am frühen Montag (26. Juni) haben Unbekannte drei Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn in den Bahnhöfen in Bösensell und Hiltrup aufgebrochen.

Während sich die Fahrkartenautomaten auf beiden Bahnsteigen in Hiltrup als zu widerstandsfähig erwiesen, gelang im Bahnhof Bösensell die vollständige Öffnung des Automaten. Es wurde eine bislang unbekannte Bargeldsumme erbeutet.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fragt: Wer hat am 26. Juni 2023 in der Zeit von 03:00 - 04:00 Uhr am Bahnhof Hiltrup oder im Anschluss daran, ab etwa 04:30 Uhr am Bahnhof Bösensell verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251-97437-0 entgegen.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten oder weiteren Taten im Münsterland und angrenzenden Regionen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

