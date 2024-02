Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger tritt zwischen Autos auf die Fahrbahn

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Mittwoch (28.02.) erfasste eine Hagenerin gegen 17.30 Uhr einen Fußgänger in der Straße Vossacker. Der 20-Jährige stand nach bisherigem Ermittlungsstand zunächst am Fahrbahnrand zwischen zwei geparkten Autos und betrat dann die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Hier erfasste ihn eine 43-Jährige mit ihrem VW, die aus Richtung der Masurenstraße kommend in Fahrtrichtung Weststraße unterwegs war. Einen Zusammenstoß hatte sie trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern können. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell