POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Auto stürzt Abhang hinunter - Fahrer muss ins Krankenhaus

Calw (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Täter am Donnerstagabend in Calw-Stammheim. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen 17:45 und 18:45 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das im Forstweg befindliche Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und stahlen unter anderem Schmuck. Die genaue Höhe des ...

mehr