Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Volkshochschule - Zeugen gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (27.02.2024) und Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Volkshochschule in Wehringhausen ein. Eine Reinigungskraft wurde am Mittwoch, gegen 07.00 Uhr, auf ein zerbrochenes Bürofenster im Erdgeschoss des Gebäudes in der Wehringhauser Straße aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten erkannten, dass das Fenster mit einem Stein eingeschlagen wurde. Dieser lag in dem durchwühlten Büro. Ein Mitarbeiter der Volkshochschule sagte den Polizisten, dass das Fenster am Vorabend, gegen 18.00 Uhr, noch unbeschädigt war. Die Kripo übernahm die Ermittlungen noch am Tatort. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

