Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin schlägt Busfahrerin ins Gesicht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Eine unbekannte Frau ist am Samstagnachmittag (02.03.2024) in einem Bus ausgerastet. Gegen 13.15 Uhr wurde eine Polizeistreife zur Bushaltestelle am Landgericht in der Heinitzstraße alarmiert. Die 42-jährige Busfahrerin gab an, dass im Bereich der Alleestraße eine Frau zugestiegen ist. Diese hat zunächst Fahrgäste belästigt und angepöbelt. Als die Busfahrerin die Frau dann des Busses verwiesen hat, wurde sie angegriffen. Die Unbekannte schlug der 42-Jährigen gegen die Wange und bezeichnete sie als Hure. Eine 55-jährige Mitfahrerin versuchte die Situation zu beruhigen und wurde daraufhin von der Unbekannten zweimal bespuckt. Im Anschluss flüchtete die Frau unerkannt. Sie trug eine dunkelorange Oberbekleidung und eine pinke Strickmütze. Insgesamt wird die Täterin als ungepflegt beschrieben. Sie hat mehrere Pickel und Narben im Gesicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02331 - 986 2066. (sch)

