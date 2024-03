Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Beamte der Wache Hohenlimburg sind in der Nacht von Samstag (02.03.2024) auf Sonntag wegen einer häuslichen Gewalt zu einer Wohnung in Hohenlimburg alarmiert worden. Die eingeschüchterte Ehefrau gab gegenüber der Polizei an, dass ihr Mann sehr eifersüchtig sei. Deswegen komme es immer wieder zu massiven Streitigkeiten. Als der Mann seine Frau in der Nacht von einer Feier abgeholt habe, habe er ihr vorgeworfen, dass ihr Kleid zu freizügig sei. Im Anschluss schlug er im Auto das Gesicht seiner Frau mehrfach auf ihre Knie und würgte sie. Die Frau rief daraufhin lauthals um Hilfe. Im Anschluss fuhr das Ehepaar in die gemeinsame Wohnung. Dort schloss sich die Frau im Badezimmer ein und rief die Polizei. Sie wurde durch den Übergriff deutlich sichtbar im Gesicht verletzt. Zudem hatte die Frau Einblutungen und Rötungen im Halsbereich. Der Ehemann wurde für 10 Tage wegen häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei. (sch)

