POL-RE: Herten: 67-jährige Fahrerin eines Pedelecs nach Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 67-Jährige aus Recklinghausen befuhr die Scherlebecker Straße am Sonntag um 18:15 Uhr in Richtung Elper Straße. Im Bereich der dortigen Kreuzung öffnete ein 29-Jähriger aus Essen die Fahrertür seines Autos. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Frau und der Tür, wodurch sie stürzte und schwer verletzt wurde. Die 67-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Auch das Pedelec wurde geringfügig beschädigt.

