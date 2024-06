Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall

Riedstadt-Goddelau (ots)

Am 24.06.2024 stellte der Geschädigte seinen grauen Nissan Micra in der Goethestraße in 64560 Riedstadt-Goddelau ab. Als er am 25.06.2024 gegen 01:00 Uhr zurück an sein Fahrzeug kam stellte er einen Zettel an der Windschutzscheibe mit folgender Notiz fest: "Hallo, ich habe ihr Auto beschädigt!" Des Weiteren war dem Zettel ein Nachname und eine Telefonnummer zu entnehmen. Die Telefonnummer ist jedoch unvollständig. Weitere Daten des Unfallverursachers fehlen.

Gesucht werden Leute, die als mögliche Zeugen der Verkehrsunfallflucht in Frage kommen. Der graue Nissan Micra weist links an der vorderen Stoßstange Beschädigungen auf. Die Schäden sind auf einer Höhe zwischen 23-64 cm.

Falls Sie Zeuge des Verkehrsunfalls sind oder den vermeintlichen Verursacher kennen, bitten wir Sie telefonisch die Polizeistation Gernsheim (06258- 93430) zu kontaktieren.

