Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Einbruch; Raubdelikt; Geld aus Automat gestohlen; Autos beschädigt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde eine 85 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag auf der Nordtangente ereignet hat. Die Seniorin war gegen 9.45 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Nordtangente aus Richtung Neugreuth kommend unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie im Bereich einer leichten Rechtskurve auf Höhe der Liese-Meitner-Straße die Kontrolle über ihren Wagen, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort krachte sie gegen einen entgegenkommenden Langholz-Transporter, dessen 55-jähriger Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, zu reagieren. Von dem tonnenschweren Lkw wurde der Audi wieder nach rechts und von der Fahrbahn abgewiesen, wo der Wagen mit enormer Wucht frontal gegen einen Baum krachte. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Audi, an dem ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstanden ist, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an dem Langholztransporter wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Lkw blieb fahrbereit. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Die Nordtangente musste bis etwa 11.30 Uhr voll gesperrt werden. (cw)

Esslingen (ES): Brand in Müllraum

Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen in die Flandernstraße ausgerückt. Gegen vier Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Zeugen alarmiert worden, die eine Rauchentwicklung und Brandgeruch aus den Kellerräumen des Gebäudes wahrgenommen hatten. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurden sofort mit einer Evakuierung des Wohnhauses begonnen, nachdem auch in den Hausfluren eine erhebliche Rauchentwicklung festgestellt worden war. Die Evakuierungsmaßnahmen wurden in der Folge von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Fahrzeugen und Feuerwehrleuten im Einsatz war, weitergeführt. Wie sich herausstellte war es im Müllraum des Gebäudes aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen, der von der Feuerwehr zum Glück so schnell gelöscht werden konnte, dass die Flammen nicht auf das Wohnhaus übergreifen konnten. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden, insbesondere auch durch den Rauchgasniederschlag wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Im Brandschutt wurde zudem ein offenbar erst kürzlich gestohlener Motorroller gefunden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Oberesslingen hierzu, wie auch zur Brandursache dauern an. (cw)

Esslingen (ES): Geparkte Fahrzeuge touchiert

Ein medizinischer Notfall dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Freitagmorgen auf der Hauptstraße ereignet hat. Ein 79-Jähriger war dort kurz vor neun Uhr unterwegs, als er mit seinem VW Golf zu weit nach rechts kam und dort einen geparkten 3er BMW, einen Toyota und einen Audi A4 touchierte, bevor er seinen Wagen an der Einmündung zur Hermannstraße zum Stehen bringen konnte. Ein Rettungswagen brachte den Senior nachfolgend ins Krankenhaus. Die entstandenen Sachschäden an den vier Autos werden auf jeweils 500 Euro pro Fahrzeug geschätzt. (cw)

Weilheim/Teck (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Lindachstraße ist ein Unbekannter zwischen Donnerstag, drei Uhr, und Freitag, acht Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, das er in der Folge nach Wertvollem durchsuchte. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Weilheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Bargeld geraubt

Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 39-Jährigen, der am Donnerstagabend, gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen, in der Dettinger Straße einen 18-Jährigen angegriffen und diesem Bargeld entwendet haben soll. Der 18-Jährige war gegen 19.15 Uhr in Begleitung eines Gleichaltrigen zu Fuß in der Dettinger Straße unterwegs, als sie zwischen der Weisestraße und der Tannenbergstraße von den beiden Tatverdächtigen festgehalten wurden. Während sich einer der 18-Jährigen losreißen, flüchten und den Notruf wählen konnte, sollen die Beschuldigten auf seinen Begleiter eingeschlagen und diesen getreten haben. Dabei kam offenbar auch ein Schlagwerkzeug ähnlich eines Schlagstocks zum Einsatz. Der Angegriffene erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. In der Folge soll der 39 Jahre alte Verdächtige Bargeld gefordert haben, worauf der Geschädigte einen geringen Geldbetrag aushändigte. Der stark alkoholisierte 39-Jährige konnte noch vor Ort von einer Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Seinem mutmaßlichen Komplizen war die Flucht gelungen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt. (rd)

Hochdorf (ES): Münzgeld gestohlen

Ein Snackautomat in der Steinbeisstraße ist in der Nacht zum Freitag aufgebrochen worden. Wohl gegen 1.45 Uhr öffnete der Täter den Automaten und entwendete darin enthaltenes Münzgeld. Ob auch Waren gestohlen wurden, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Unfall im Kreuzungsbereich

An der Kreuzung Hölderlin-/Sigwartstraße ist es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Lenkerin eines Rettungswagens war gegen 11.10 Uhr mit Sondersignal auf der Hölderlinstraße in Richtung Schnarrenberg unterwegs. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge überfuhr sie an der Kreuzung mit der Sigwartstraße eine Rot zeigende Ampel, worauf es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden BMW kam. Sowohl die Rettungswagen-Fahrerin als auch der BMW-Lenker wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein im Rettungswagen befindlicher Patient wurde von einem weiteren hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel zur Unfallstelle ausgerückt. Diese konnte kurz vor 14.30 Uhr geräumt werden. Bis dahin wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Geislingen (ZAK): Autos mutwillig beschädigt (Zeugenaufruf)

Gleich drei Pkw hat ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend im Bereich der Brühlstraße vorsätzlich beschädigt. Zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr wurde an einem geparkten Audi A6 mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen und an einem Opel Insignia der rechte Außenspiegel abgeschlagen. Bei einem VW Golf zerkratzte der Täter die komplette linke Fahrzeugseite. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rosenfeld unter Telefon 07428/94513-0 zu melden. (gj)

