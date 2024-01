POL-HRO: Hinweise der Polizei zum Versammlungsgeschehen am 26.01.2024

Boizenburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Boizenburg zu zwei Beschädigungen von Automaten gekommen. Die erste Tat ereignete sich gegen 3 Uhr am Boizenburger Bahnhof. Ein Hinweisgeber informierte die Polizei über Beschädigungen an einem Fahrkartenautomaten, die nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen durch die Verwendung von Sprengstoff hervorgerufen wurden. Gegen 4 Uhr kam es zu einer ...

mehr