Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Automaten in Boizenburg gesprengt

Boizenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Boizenburg zu zwei Beschädigungen von Automaten gekommen.

Die erste Tat ereignete sich gegen 3 Uhr am Boizenburger Bahnhof. Ein Hinweisgeber informierte die Polizei über Beschädigungen an einem Fahrkartenautomaten, die nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen durch die Verwendung von Sprengstoff hervorgerufen wurden.

Gegen 4 Uhr kam es zu einer weiteren Tat. In diesem Fall wurde ein Zigarettenautomat in der Dr.-Alexander-Straße, ebenfalls durch den Einsatz von Sprengstoff, beschädigt. In beiden Fällen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an beiden Tatorten, die nun ausgewertet werden müssen. Inwieweit die Taten zusammenhängen, ist Bestandteil der gegenwärtigen Ermittlungen.

Die Polizei wendet sich zudem mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Wer hat verdächtige Personen am Bahnhof in Boizenburg und in der Dr.-Alexander-Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gesehen oder kann sachdienliche Angaben machen? Hinwiese nimmt die Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 38847 606 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell